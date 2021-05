Cœur brûle et autres romances est un recueil de sept nouvelles ou « romances » de Jean-Marie Gustave Le Clézio publié en 2000 aux éditions Gallimard. L’horizon géographique et culturel élargi de cet écrivain-monde, salué par le Jury du Prix Nobel en 2008, articule universalité et réalités sociales, culturelles, ethniques dans l’appréhension de la condition féminine. Ici, quelques portraits de jeunes femmes de cultures différentes, bercées par la voix de Cesaria Evora, chanteuse capverdienne surnommée la « Diva aux pieds nus » https://youtu.be/ERYY8GJ-i0I