Le Club Soroptimist de Cognac - La dynamique des commerçants de Cognac

Première partie :



Le Club Soroptimist de Cognac réunit des femmes engagées dans 16 jours d’activisme - Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles… Cette cause est l’un des engagements forts depuis des années pour le Club de Cognac avec, depuis 2014, un centre d’accueil dans la ville pour les victimes de violences conjugales…

Avec nous, Marie-Christine Fagot, la présidente du Club Soroptimist de Cognac.







Deuxième partie :



Comment conjuguer la réouverture des commerces et la vente en ligne à Cognac...

Depuis samedi, l’ensemble des commerces a pu rouvrir… en Charente comme partout en France... dans une période forcément importante. Nous entrons dans le mois de décembre… à quelques semaines de Noël… Illustrations et retours dans cette émission à Cognac avec les commerçants du centre-ville qui ont lancé leur plateforme de vente en ligne.

Eric Michaud, co-président de l’association des commerçants du centre-ville de Cognac, est notre invité.