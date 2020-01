Le collectif Paon ! - Le 4ème salon des Sites remarquables du goût à Segonzac

Première partie :



Le collectif Paon ! est actif à Angoulême depuis peu. Il rassemble des artistes de l’image pour valoriser leur travail personnel, mais ce collectif a l’ambition de développer des projets collaboratifs comme le livre Alpha bestiaire, carnet rêvé d’André Thevet, présenté pour le Festival international de la BD d’Angoulême.

Agathe Bascou et Rémi Nardoux, deux membres artistes du collectif Paon !, sont nos invités.





Deuxième partie :



Le Cognac de Grande Champagne accueille sur ses terres tout ce week-end des équivalents d’autres régions de France…

Des produits régionaux labellisés « Site remarquable du goût » sont rassemblés pour un salon organisé pour la 4ème année à Segonzac tout ce week-end. Pendant trois jours, les producteurs de la Grande champagne présenteront tout particulièrement leurs cognacs… Après quelques années d’organisation d’un salon et la participation à d’autres, ailleurs en France, quel est l’impact pour les professionnels du territoire de la Grande Champagne ?

Réponse avec Cécile Raby, productrice à Segonzac sur la domaine du Logis de la Brée et présidente de l’association Site remarquable du goût-Cognac de Grande Champagne, et Sabine de Witasse, productrice pour la marque "Raison personnelle" à Angeac-Champagne…