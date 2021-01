Le concours CocoBoost - Biscoto Editions et le Festival international de la BD

Première partie :



Une démarche qui vise à encourager la dynamique entrepreunariale sur le territoire de Grand Cognac… le concours "CocoBoost". Il s’agit d’un concours de pitchs pensé pour les porteurs de projets qui ont une idée et l’envie de la développer grâce à un accompagnement. Ce concours est porté par différents partenaires dont Grand Cognac…. Mais il est à l’initiative de CaféBoost, association qui vise à dynamiser les porteurs de projets grâce à des partages, et également de CocoWork, un espace de travail partagé...

Séverine Carré, cofondatrices de CocoWork, fait aussi partie de la communauté de Café Boost.





Deuxième partie :



Une cérémonie de remise de prix, mais pas de Festival international de la BD d’Angoulême en tant que tel en ce dernier week-end de janvier…

Pas de public, pas d’auteurs, pas de professionnels eu secteur venus du monde entier, mais la perspective de vivre l’édition 2021 en juin prochain. Comment faire sans l'événement en début d’année pour Biscoto, une maison d’édition basée à Angoulême.

Julie Staebler, directrice de publication et rédactrice en chef pour Biscotto, nous éclaire.