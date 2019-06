Le conte suédois, de Birgit Wickmarck

Pour fêter le solstice d’été nous avons les feux de la St Jean.

Dans les cultures scandinaves et baltes on célèbre entre le 21 et le 25 juin le

« Midsummer » ou « Midsomnar », tradition ancestrale avec feux de joie, pour se protéger des mauvais esprits.

L’émission La Petite Nouvelle a attendu cette occasion pour vous

lire un conte suédois de Birgit Wickmarck, en tandem avec son traducteur Philippe Vinçon, et vous apporter du rêve.