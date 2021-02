Le coq et la rose - Journée portes ouverte et évolution de la formation à l'IUT

Première partie :



L'association Le Coq et la rose prône les échanges et les contacts sous différentes formes entre des habitants français et des résidents originaires d’autres pays. Depuis 2004, l'association, basée dans le Nord-Charente, invite à participer à des sorties, des visites, des groupes de conversation, de lecture, d’écriture… ou à des partages avec des scolaires.

Avec nous Kater Dexter, présidente de l’association et Odile Villéger, ancienne présidente.





Deuxième partie :



Les portes ouvertes samedi pour l’IUT d’Angoulême seront l’occasion de mettre en valeur l’évolution de la formation dans l’établissement...

A la prochaine rentrée, les IUT vont en effet s’appuyer, en plus du DUT, sur un nouveau diplôme : le Bachelor Universitaire de technologie, obtenu en 3 ans. A Angoulême, les équipes pédagogiques se préparent donc à vivre ce changement dans les différentes formations proposées...

Jean-Marie Paillot, directeur de l'IUT d'Angoulême et Cristina Badulescu, directrice adjointe, sont nos invités.