Le crime ne paie pas de mine

Nous vous proposons donc une nouvelle émission sur ce genre littéraire avec cette fois des auteurs américains considérés comme phares dans l’art du polar depuis les années 90.

Tout d'abord un duo d'auteurs de comics qui ont connu le succès notamment avec leur série noire Criminal, Ed Brubaker et Sean Phillips nous proposent aux éditions Delcourt, en ce 1er semestre 2021, un court polar simple mais terriblement efficace : Pulp.

PULP avec ce comics, vous découvrirez un héros valeureux, qui a connu l'époque des chevauchées à travers les plaines amériques. Il est devenu auteur de ses propres histoires, et va confronter sa vision du monde et le coeur de ses histoires à une réalité grinçante qui parle autant du passé que du présent. Sans être un incontournable du duo d’auteurs, Pulp se lit vite et bien comme un très bon polar et c’est tout ce qu’on lui demande.



La saga HARRY BOSCH Harry Bosch est notre compagnon de table de nuit depuis le début des années 1990. Plus d'une vingtaine de romans sont sortis pour une saga qui alterne le bon à l'excellent. Les derniers ouvrages évoqués au cours de cette émission se haussent presque au meilleur niveau à l'image de Los Angeles River, La blonde en béton ou Le dernier coyote. A retrouver aux éditions Calmann-Levy (existent aussi en Poche).



Programmation musicale :

Générique, Miles Davis (Bande Originale du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle)