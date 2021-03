Le Département engagé pour les jeunes dans le contexte de la crise sanitaire

Dans la première partie, deux étudiantes témoignent de la façon dont elles vivent personnellement les conséquences de cette crise… Coralie Body, en 3ème année de Droit privé à Poitiers, et Eloïse Boitelle, en 3ème année à l’Ecole européenne supérieure de l’image à Angoulême, bénéficient toutes les deux d’un contrat proposé par le Département pour accompagner des collégiens et des enfants accueillis au titre de l’Aide sociale à l’enfance…

Dans la deuxième partie de l’émission, deux vice-présidentes du Département, Florence Péchevis et Stéphanie Garcia, nous éclairent sur la façon dont le Département s’engage pour répondre aux besoins et attentes des plus jeunes dans le contexte actuel. Loïc Boivin, directeur du pôle éducation, culture et sports, est également notre invité.