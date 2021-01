" Le dernier enfant " et "  le baiser et la morsure "

Philippe Besson, " Le dernier enfant ", paru aux éditions Julliard

Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle. - extrait de quatrième de couverture.

" Elle dit : « C’est passé vite quand on y pense. » Elle parle de la vie. Elle parle de sa vie. "

Philippe Besson est écrivain, dramaturge et scénariste français, anciennement homme d'affaires et juriste. Il a été également critique littéraire et animateur de télévision.

En 1999, est édité son premier roman "En l'absence des hommes". En 2006, "L' Enfant d'octobre" suscite une polémique dès sa sortie. Ce roman raconte l'affaire Grégory sous une forme romancée, alors que les différents acteurs de ce drame sont encore vivants. "Vivre vite", consacré à James Dean, paraît en janvier 2015. En 2017, il publie "Un personnage de roman", récit intime de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Il est l'auteur d'une vingtaine d'écrits.



Yasmina Kadra, " Le baiser et la morsure ", réédité en Pocket

" L'enfance est le socle de la vie, la base de données qui structure notre personnalité et décide de notre sort. "

Yasmina Khadra avait déjà évoqué dans des livres son passé, notamment en 2001 dans L'Ecrivain ou ensuite dans L'imposture des mots chez Julliard. Ici, il raconte les détails de ce qu'il a vécu et les horreurs de cette guerre contre le terrorisme en Algérie, son rapport au féminin, à l'islam, évoque la situation de la jeunesse algérienne et française. Une écriture libre.

Il se confie à Catherine Lalanne en 6 longs chapitres passionnants : les origines de sa famille ; son engagement dans l'armée et sa vocation d'écrivain ; la compagnie des femmes ; sa vision de l'islam ; son appartenance double aux deux rives de la Méditerranée et une lettre émouvante adressée aux enfants algériens et français.