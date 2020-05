"Le devoir de s’asseoir" H.Caffarel 5/5

Un extrait de H. CAFFAREL, Le devoir de s’asseoir, in Anneau d’or 65 (1955) 412-438, 415.

"Ce dont je viens de vous parler n’est qu’un moyen de garder jeune et vivant votre amour et votre foyer ; il y en a surement beaucoup d’autres. Mais celui-là, adopté par nombre d’époux que je connais, a déjà fait ses preuves."