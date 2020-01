Le Off du festival BD à la Masion des Peuples et de la Paix

La Maison des Peuples et de la paix sera active durant le festival de la bande dessinée. Le réseau d’association proposera expositions et concerts. La MPP qui s’est finalement implantée au 20 rue du sauvage à Angoulême créera l’évènement en recevant les Pinçon-Charlot. Sonia Le Vallois coordinatrice et Nicole Ausou administratrice de la MPP nous en disent plus.