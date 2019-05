Le fabuleux destin de la main

Tous les mardi à 19h45, le dimanche à 10h

En donnant la parole aux auteurs et aux éditeurs, mais aussi aux critiques… et aux lecteurs, nos productrices vous invitent à vous faufiler Entre les lignes.Pour comprendre, pour savourer.Loin des idées préconçues, sans obéissance aveugle aux modes éphémères, la curiosité d’esprit et le plaisir de la lecture seront ici à l’oeuvre !Émission interactive, au ton joyeux et enlevé, ponctuée de textes choisis et de découvertes musicales, Entre les lignes est aussi un moment de partage et d'approfondissement.