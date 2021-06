Dernière émission de l'année ! Avec François, on remonte le temps avec la série Les chrétiens des catacombes, 1 : Le fantôme du Colisée de S. De Mullenheim. Découverte de La cabane à 26 étages de Griffiths et Denton grâce à Thomas. Paul-Marie nous propose le dernier roman d'Alix Goisque : Le Prince oublié et enfin (re)découvrez Les Rois Maudits de M. Druon grâce à Guilhem