Le Festival de Confolens et ses bénévoles - Le tour radiophonique d'étudiantes

Première partie :



Le Festival de Confolens représente l’un des événements de l’été en Charente. Il vit sa 62ème édition du 12 au 18 août… Au programme : une semaine de danses, de musiques autour des cultures d’ici et d’ailleurs… le tout porté par une association avec des professionnels mais aussi beaucoup de bénévoles attachés à ce Festival de Confolens…

Christine Coursaget, la présidente actuelle, est entourée d'Yvette Barrier, de Florian Meurisse, 17 ans, et de Lucas Thibaud, 13 ans.



Deuxième partie :



A la rencontre des Charentais pour les entendre et les faire s’exprimer…

Depuis hier, 4 étudiantes ont lancé une tournée radiophonique dans le département. Elles partent avec la CARADOC, une caravane réaménagée en un espace d’écoute et de création. Cette aventure, elles la vivent en lien direct avec leurs études en Master écriture et réalisation documentaire au CREADOC.

La moitié de l’équipe est venue partager mardi, à la veille du lancement de cette tournée radiophonique en Charente sous le nom « CARADOC, voyage en micro territoire »…

Céline Samperez-Bedos et Elodie Bousquet sont nos invitées.