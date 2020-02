Le grand livre de la longevité

L'espérance de vie augmente, c'est un fait, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. Ce constat nous invite à nous poser des questions cruciales : comment accueillir la vieillesse? Comment accepter les inévitables transformations physiques et psychiques ?

"Le grand livre de la longévité", c'est le titre du livre coordonné par Nicolas Menet et qui regroupe les contributions de Julia Mourri, Olivier Noël, Melissa Petit, Ghislaine Bottero, Clément Boxebeld et d'Alexandre Faure. Il s'agit de proposer un guide de référence pour vivre mieux, en meilleure santé et dans un environnement adapté.

Comment profiter de ce moment unique qu'est la vieillesse pour s'épanouir, se donner du plaisir... Autrement dit, comment apprendre à vieillir et à être heureux d'avancer en âge ?

Au-delà de leur regard bienveillant sur la vieillesse, les auteurs proposent des actions concrètes pour vivre en meilleure santé. Ils explorent de multiples domaines de la vie, en donnant la parole aux professionnels - gériatre, gérontologue, psychologue, sexologue, posturologue, spécialistes de la finance, de la mode, de la beauté, etc...

Cet ouvrage propose:

-Un panorama complet de la longévité.

-Les clés pour une vieillesse digne d'être vécue, tout en retardant le vieillissement pathologique.

-Des conseils adaptés aux envies et aux capacités de chacun.

-Une équipe d'auteurs spécialisés dans leur domaine.

Le livre laisse aussi une place aux séniors eux-mêmes qui nous livrent leur vision de leur propre longévité.

Histoire de dire que le "bien viellir" se prépare tout au long de la vie.