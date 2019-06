"Le jardin des vertus"c'est le nom de l'ouvrage publié par de Jacqueline Kelen aux éditions Salvator.

Écrivain et productrice à France Culture pendant vingt ans, Jacqueline Kelen a publié une trentaine de livres consacrés aux grands mythes, aux figures mystiques et à la vie intérieure.

À une époque qui parle largement de bien-être, de méditation, de développement personnel et autres recettes de bonheur, où les psychologies et les thérapies ont évacué la morale et où poli­ticiens et citoyens invoquent des « valeurs » sans les préciser davantage, il est urgent de rappeler que la pratique des vertus est indispensable à l'édification de l'être humain.

Avec clarté, Jacqueline Kelen revisite les quatre vertus morales léguées par la philosophie grecque, puis reprises par le christia­nisme, qui les nomme « vertus cardinales » : la force, la prudence, la tempérance et la justice. Le livre s'appuie sur la philosophie antique, les mythes et de grandes figures du christianisme.

À rebours de la confusion actuelle des pseudo-spiritualités, l'auteur rappelle qu'il n'est pas de vie spirituelle authentique sans fondement moral. À nous de savoir cultiver le jardin des vertus, en toute liberté.