Le kabig au fil du temps (partie 1)

Apparu dans des documents imprimés à partir du milieu du XIXème siècle, le kabig, ce manteau trois-quarts avec capuche et poche ventrale, est passé progressivement d’un vêtement de travail à un marqueur identitaire, et d’un vêtement de pêcheur-goémonier à celui du touriste en mal de folklore. Une histoire racontée dans l’ouvrage « Kabig, le destin d’un habit de grève », paru chez Coop Breizh. Nous allons en parler avec Ronan Le Coz et ses invités dans la première partie de ce magazine.