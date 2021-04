Le Lions Club de Rouillac - Le regard du maire de Marthon sur la ruralité

Première partie :



Un club service engagé pleinement une fois encore dans son opération devenue emblématique « Tulipes contre le cancer »… Le Lions Club de Rouillac a lancé la cueillette et la distribution de ses bouquets… Les membres du club service et ceux qui y sont associés espèrent bien aller au bout de la démarche cette année après une année 2020 plus que perturbée par la crise sanitaire…

Lilian Brandy, le président du Lions Club de Rouillac, est notre invité.





Deuxième partie :



Mardi prochain, une conférence-débat est organisée par le Conseil régional et le cluster Ruralités sous la forme d'un webinaire Le thème de cette journée en deux temps : "Ruralité(s) en Nouvelle-Aquitaine et en Europe" … Des témoignages locaux et nationaux doivent nourrir la réflexion…

Parmi les intervenants invités à s’exprimer, Patrick Borie, le maire de Marthon.