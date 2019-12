Le livre de la jungle, une création de Thierry Debroux au Parc

Une fin de saison en fanfare au Théâtre du parc ! Une adaptation particulièrement fidèle du "Livre de la jungle" de Rudyard Kipling, très fidèle à l'œuvre originale, parThierry Debroux, qui

est notre invité. C'est un spectacle musical - les musiques sont signées Philippe Tasquin, qui fait revivre Mowgli, Akela, Bagheera, Baloo, Kaa, Shere Khan et les autre. Une belle histoire éternelle…

Au Théâtre royal du Parc jusqu'au 19 mai, le Livre de la jungle de Thierry Debroux et Philippe Tasquin d'après Kipling. L'occasion de passer une belle soirée et de vous joindre aussi à l'action du théâtre envers des enfants autistes et trisomiques, en recevant des pin's aux

masques- magnifiques - des personnages, et en donnant…ce que vous voulez !