Le livre de ma mère d'Albert Cohen

Au fil des pages, c’est une heure de découverte des plus beaux textes de littérature et de spiritualité.

Cette semaine Guillaume Devoud est à nouveau accompagné de Chloé Chaubernard, comédienne, pour nous lire des extraits du Livre de ma mère d'Albert Cohen.



Peu de livres ont connu un succès aussi constant que Le livre de ma mère.

Ce livre bouleversant est l'évocation d'une femme à la fois "quotidienne" et sublime, une mère, aujourd'hui morte, qui n'a vécu que pour son fils et par son fils.

Ce livre d'un fils est aussi le livre de tous les fils. Chacun de nous y reconnaîtra sa propre mère, sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour.