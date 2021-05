"Le lupus, l’épreuve et ma foi", c'est le titre de l'ouvrage publié par Rania Ngazouzet aux éditions Sydney Laurent.

C’est l’histoire d’une jeune femme dont le destin fut marqué par des douleurs et des peines durant l’enfance, et à laquelle on diagnostiqua une maladie rare et incurable dénommée « lupus », une maladie encore très méconnue en Afrique en général, et au Gabon en particulier, et qui impacta négativement sa vie au quotidien.

C'est suite à cela que la jeune femme prit la ferme décision de transformer ses faiblesses en force, dans la lutte contre cette pathologie qui a ôté et continue d’ôter des vie.

Rania témoigne aussi de la force que la foi lui a donné pour surmonter ces épreuves.

A propos de l'auteur:

Rania Ngazouzet voit le jour à Libreville au Gabon le 11/12/1989. Passionnée par les langues étrangères dès son plus jeune âge, elle se découvre aujourd’hui une autre passion, celle de l’écriture, s’inspirant de son vécu.