Le malaise des plus jeunes et notamment des étudiants

Une émission Tour de Table spéciale aujourd’hui… consacrée au malaise des plus jeunes… et tout particulièrement des étudiants en lien avec la crise sanitaire...



Cette épidémie à laquelle nous sommes confrontés depuis bientôt un an en France nous impactent tous, c’est évident… Ses conséquences sont nombreuses et difficiles sur un plan sanitaire avant tout, mais aussi sur le plan social, professionnel, psychologique…

Mais pour les plus jeunes, notamment les étudiants, alors que de nouveaux horizons devraient s’ouvrir pour eux… tout s’est donc quand même plutôt obscurci… générant un malaise plus ou moins profond.



L’incertitude, les questionnements sont multiples… ressortent les questions d’isolement, de solitude, de décrochage par rapport au cours assurés à distance, de difficultés de trouver un stage, un emploi en parallèle de leur études, de difficultés économiques…



Alors ces plus jeunes, ces étudiants ne sont pas seuls… Ils sont accompagnés en Charente… Il existe des structures dont le rôle est de les aider, les conseiller, les écouter tout simplement…



Dans cette émission,



- Alice Rideau, présidente de l’association des étudiants de l’image "Campus Image Angoulême" et Alexis Morisson, secrétaire de cette même association.



- Myrtille Lavergne, informatrice jeunesse au Centre Information Jeunesse d’Angoulême et membre de l’équipe de la Maison des ados de la Charente

et Anne Desthomas, en charge de la vie étudiante au Centre Information Jeunesse d’Angoulême…



- Nicolas Epinoux, président du SCCUC, Services et Culture des Campus universitaires de la Charente et Jean-Luc Noirault, secrétaire, et Roger Arnaud, directeur du Centre hospitalier Camille Claudel, établissement qui a en charge la santé mentale de la population en Charente.