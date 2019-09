Cette semaine, Antoine et Vincent nous parlent de mépris... ou plutôt du mépris ! Le Mépris et Le Mépris, en deux épisodes radiophoniques :

- En première partie, Vincent nous présente et nous lit Le Mépris, roman d'Alberto Moravia (1955).

- Après la pause musicale, Antoine nous fait entendre quelques extraits de son adaptation, Le Mépris, par Jean-Luc Godard (1963).