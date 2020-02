"Le Moyen-Orient syriaque, La face méconnue des Chrétiens d'Orient", c'est le titre de l'ouvrage de Joseph Yacoub publié aux éditions Salvator.

Joseph Yacoub est professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon. C'est un spécialiste de la question des minorités dans le monde, traduit en plusieurs langues et auteur de nombreux ouvrages.

Certains l'ont peut-être oublié, mais si le Moyen-Orient est, comme on le dit habituellement, arabo-musulman, il est tout autant chrétien et syriaque. Sept siècles avant l'Islam déjà, le Moyen-Orient syriaque avait donné toute sa mesure dans nombre de domaines du savoir religieux et profane. S'y ajoute que sa langue et sa culture ont eu un impact non négligeable sur la langue et la culture arabe, ce qu'on met généralement peu en avant. En faisant connaître cette « face méconnue » des chrétiens d'Orient, Joseph Yacoub ébranle plusieurs certitudes sur cette réalité.

Il élargit notre regard en montrant combien l'humanisme et le progrès ne sont pas propres à une culture déterminée.