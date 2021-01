Le nouveau livre de Gaëlle Josse : Ce matin là

Gaëlle Josse est aimée de ces lecteurs pour son écriture juste et pleine d'humanisme. Elle signe aux éditions Notalibia un nouveau roman "Ce matin-là".

Dans nouveau roman qu'elle espère "doux, consolant et réparateur", l'auteure évoque ce mal de notre siècle qui touche des salariés de plus en plus jeunes en quête de sens : le burn-out.

Elle tire son inspiration de son environnement où elle a pu observer "ces effondrements qui partent souvent d'une raison professionnelle, qui n'est souvent qu'une partie émergée d'un iceberg de mal-être beaucoup plus profond."

Gaëlle Josse est une portraitiste, elle aime écrire sur la vie des gens. "Ce qui m'intéresse avant tout ce n'est peut-être pas la complexité narrative, ce qu'il se passe dans le livre, le rebondissement, l'intrigue, c'est moins ça qui me passionne que d'approcher la vérité et la complexité d'une vie" affirme l'auteure française.

Dans "Ce matin-là", son stylo nous embarque dans la vie de Clara, une jeune banquière en plein burn-out.



"J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur l'épaule."

Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans la société de crédit qui l’emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amours, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide, s’ouvrent devant elle.

Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, de l’amitié, et aussi remonter à la source vive de l’enfance.

"Ce matin-là", c’est une mosaïque qui se dévoile, l’histoire simple d’une vie qui a perdu son unité, son allant, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste place.

Qui ne s’est senti, un jour, tenté d’abandonner la course ?

Une histoire minuscule et universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer.

Gaëlle Josse saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles instants sur le fil de l’existence, au plus près des sensations et des émotions d’une vie qui pourrait aussi être la nôtre.