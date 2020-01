Le partage, au coeur de la Nuit de la Lecture 2020

La Nuit de la Lecture c'est du 16 au 18 janvier avec la Bibliothèque Municipale de Grenoble.

Une manifestation initié par le Ministère de la Culture, sous le signe du partage cette année.

Huit évènements sur trois jours et dans six lieux, on en parle avec Isabelle Westeel, directrice de la Bibliothèque Municipal de Grenoble.