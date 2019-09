Le Passage - Victoria Gravouille

Une sélection de livres, adultes et jeunesse, mais aussi de BD, proposé par Victoria Gravouille de la librairie Le Passage à Alençon :

- "Ce que je suis" de Olivier Dorchamps

- "Les simples" de Yannick Granneck

- "2 pour moi et 1 pour toi" de Jorge Mulhe

- " Barnabé part au bout du monde" de Gilles Bizouerne

- "Les indes fourbes" de Alain Ayroles et Juanjo Guarnido

- "In Waves" Aj Dungo