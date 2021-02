Le Pêcheur Barbezilien - Le Château de Balzac et ses fresques à restaurer

Première partie :



L'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique-Le Pêcheur Barbezilien compte un peu moins de 800 adhérents… Des amateurs de la pêche, mais aussi des bénévoles qui s’engagent pour sensibiliser autour de la pratique et qui s’investissent pour l’environnement… Samedi, l'association tient son assemblée générale.

Jean-Michel Rigollaud, le président du Pêcheur Barbezilien, est notre invité.





Deuxième partie :



Des travaux d’urgence à mener au Château de Balzac…

Et la possibilité donnée à chacun d’y participer à travers une campagne de financement participatif sur la plateforme Dartagnans. Depuis plusieurs décennies, les propriétaires privés mènent une restauration du Château de Balzac, situé au nord-ouest d’Angoulême. Aujourd’hui la priorité est de réaliser des travaux pour le vestibule d’entrée et des fresques datant du 17ème siècle...

Anne de Laborderie, propriétaire de ce château, nous éclaire.