Le pèlerinage à Shikoku

"Le pèlerinage de Shikoku, En images et en mots", c'est le récit de voyage publié par Sophie Lavaur aux éditions Sully.

Elle nous fait découvrir au Japon un pèlerinage bouddhiste aussi célèbre que le Chemin de Compostelle en Europe. Il relie en une boucle 88 lieux sacrés de l'île de Shikoku sur près de 1200 kilomètres. Le chemin suit les traces du moine érudit Kôbô Daishi, natif de la région et fondateur du bouddhisme ésotérique Shingon. Les habitants de l'île accueillent et accompagnent les pèlerins avec vénération et générosité et participent à l'atmosphère particulière de ce périple.

L'auteure, Sophie Lavaur, a marché seule pendant cinquante jours sur ce chemin reliant les 88 temples. Sous le soleil ou sous la pluie et dans le vent, en montagne, en bord de mer ou sur les routes de campagne, à la rencontre des pèlerins et des habitants, elle a été portée par l'authenticité du pèlerinage. Dans cet ouvrage, elle a rassemblé, en images et en mots, des instantanés et des impressions qui témoignent de son aventure intérieure.

Elle nous fait partager la succession de ces moments imperceptibles où le quotidien devient extraordinaire. Photos, haïkus, textes descriptifs rendent compte de ce voyage méditatif au coeur du Japon d'aujourd'hui et de toujours.