Le pensionnat de Catherine", c'est le titre du nouveau roman de Florence Roche publié aux éditions des Presses de la cité dans la collection Terre de France.

L'histoire est la suivante:

Dans les années 1960, les secrets de la guerre commencent seulement à affleurer...

Samuel, jeune professeur, apprend, à la mort de sa mère adoptive, qu'il a été recueilli en 1943

non loin de la frontière suisse où un réseau de passeurs aidait les Juifs à fuir.

En Haute-Loire, Camille, elle, seconde sa mère Catherine, une veuve qui dirige avec autorité un pensionnat de jeunes filles. L'arrivée d'une nouvelle enseignante, qui porte de

lourdes accusations à l'encontre de Catherine, va remettre en cause les certitudes de Camille

sur sa filiation.

C'est dans la région d'Annecy que Samuel et Camille vont se rencontrer par hasard au milieu des ruines du chalet des anciens passeurs de Juifs.

Tous deux se lancent dans une périlleuse quête de leurs origines.

L'auteur:

Née au Puy en Velay en 1972, Florence Roche-Barthélémy partage avec sa profession d'enseignante sa passion pour l'écriture. Elle vit en Haute-Loire, à Saint-Julien Chapteuil, avec son mari et ses trois filles. Son premier roman, l'Emmuraillé, lui a permis d'entrer en littérature. Depuis, elle a publié dix romans aux éditions De Borée dont trois aux éditions France Loisirs, en avant première. Ils sont à la fois des romans historiques et des romans terroir, avec des intrigues soutenues et accrocheuses.

