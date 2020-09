Le père Bertrand Chevallier nous dévoile sa collection de cahiers d'écoliers...

Le recteur du sanctuaire de Béhuard est aussi un collectionneur. Explications sur l'apport historique et sociétal que représente ces anciens cahiers. Nous irons aussi dans le Haut Anjou, à la rencontre d'un vitrailliste d'art, Guillaume André. Et enfin Dominique Latron, ancien architecte des bâtiments de France nous détaillera les atouts architecturaux des deux monuments retenus par le loto du patrimoine 2020 : le temple protestant de Saumur et l'ancien tribunal de Baugé.