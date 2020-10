Le père est-il toujours figure d'autorité dans les familles ?

Le rôle du père a beaucoup évolué ces dernières années, le laissant davantage entrer dans le champ de l'éducation et de l'aide à la maison. Mais concrètement, quel est son rôle et ses fonctions dans l'harmonie familiale et l'équilibre et le développement de l'enfant ? Elèments de réponse avec Karine Triot, conseillère conjugale et familiale de l'association Plus belle ma vie, à Angers. Elle est au micro de Raphaël de la Croix.