"Le pont de Bezons", de Jean Rolin

Allez savoir pourquoi, le pont de Bezons, qui enjambe la Seine, est une vedette. Décrit par Maupassant, peint par Caillebotte et Vlaminck, Van Gogh et d’Aubigny, plusieurs fois reconstruit, il est comme un symbole, un lieu de passage, un point de ralliement. De Melun à Mantes, tout au long de la Seine, Jean Rolin, écrivain baroudeur, s’est promené, sans but, si ce n’est celui de cueillir des impressions. Travaillant comme les peintres par petites touches, celui qui, dans ses précédents récits, arpentait aussi bien les ruelles de Jérusalem que les quais de marine marchande, s’est volontairement perdu au gré des terrains vagues, friches agricoles ou industrielles d’un monde en déconfiture, morcelé par les bretelles d’autoroute. Et pourtant, c’est avec un certain ravissement que l’auteur nomade s’arrête sur le chant des oiseaux, la nature qui reprend ses droits, les ruines d’une splendeur passée… Et même les rues désertes ont du charme : « Quant à la rue Lafayette, elle longe interminablement le mur du cimetière de Corbeil, mais même sans cela elle ne serait pas gaie, elle passe sous un pont de chemin de fer, elle coupe la rue de Seine, l’une et l’autre, surtout de concert, réunissant déjà un grand nombre d’éléments romanesques ou cinématographiques. » Comme quoi, tout est question de regard !



Jean Rolin décrit les rues qu’il traverse et, à moins d’avoir une carte sous les yeux, n’essayez pas de vous géolocaliser, vous finiriez par vraiment vous perdre. Non, le bonheur de ces pérégrinations n’est pas dans le spectaculaire : « Inévitablement, en marchant le long des berges de la Seine, outre qu’il est très rare que survienne un événement quelconque, ou même une simple rencontre, à moins de l’avoir suscitée, on retombe de loin en loin sur des spectacles identiques à quelques détails près. » Et c’est dans le détail que Jean Rolin se réjouit. Baguenaudant le long des quais souvent envahis par la végétation, il hume l’air du temps. Le reporter en liberté n’en finit plus de s’étonner. Il avance, et revient sur ses pas, comme s’il avait oublié quelque chose d’essentiel : « Ce n’est pas en toute circonstances, ni en tout lieu, que l’on peut sortir un carnet de sa poche et prendre des notes ». Entomologiste des banlieues, il va jusqu’à compter le nombre de salons de coiffure dans la rue de Paris de Villeneuve-Saint-Georges ou s’amuser de la présence de trois ours blancs dans la crèche de Noël à Choisy-le-Roi… C’est certain, il est vite repéré par les riverains comme « quelqu’un qui n’a rien à faire là », mais il passe, calme et droit, non loin des terrains vagues défoncés pour éviter l’installation de gens du voyage, ou devant les salles bondées des églises évangéliques. Les lieux abandonnés sont plein de vie !



L’écriture de Jean Rolin est fluide, sans pathos ni commentaires inutiles. Il nous fait voir avec naturel ce qu’il a perçu de cette plongée en bord de Seine. Cela aurait pu être n’importe où ailleurs, et sans doute nous apprend-il à regarder autrement la banalité du quotidien, voir au-delà de l’impression première la vie qui passe dans ces espaces délaissés. Il ne faut pas grand-chose pour se réjouir, comme le suggère la première phrase de ce récit : « Heureux celui qui a vu le jour se lever sur le pont de Bezons ».