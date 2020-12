Le prix Goncourt 2020 est attribué à...

Confinement oblige, les dix jurés du prix Goncourt ne se sont pas retrouvés chez Drouant pour délibérer autour d’une bonne table, mais leur travail n’en pas moins été savamment concocté. C’est avec gourmandise qu’ils ont lu les livres de cette rentrée littéraire, histoire de s’évader un peu, et c’est un très bon roman, "L’Anomalie", qui l’emporte cette année.

Un roman palpitant

Un roman étonnant, palpitant, construit méthodiquement par son auteur, Hervé Le Tellier, qui est aussi président de l’Oulipo, autrement dénommé "l’ouvroir de littérature potentielle", un atelier d’écriture expérimental fondé par Raymond Queneau en 1960. Avant d’écrire, le membre de l’Oulipo se fixe des contraintes qui vont, du coup, marquer son roman. Hervé Le Tellier a par exemple choisi d’écrire ses différents chapitres en fonction de ses personnages. Ainsi le tueur à gage évoluera dans un chapitre aux allures de polar, le pilote de ligne dans un scénario catastrophe, et ainsi de suite. Et ça tombe bien : l’auteur nous décrit le destin d’une dizaine de passagers du vol 006 d’Air France, le 10 mars 2021. Ce Paris- New York va traverser une zone de turbulence d’une rare intensité. Quittes pour une belle frayeur, les passagers reprennent le cours tranquille de leur existence, en apparence…

Je ne vais pas tout dire, juste que, trois mois après l’atterrissage, les quelque 243 passages et équipage se trouvent dupliqués, chacun bientôt mis en face de son double. Et quand vous devez vous expliquer avec un "autre vous-même", il y a de quoi avoir le vertige. Je n’en dis pas plus mais le roman d’Hervé Le Tellier nous entraîne dans une vraie méditation sur notre destin : notre existence est-elle tracée d’avance ? Et si une rencontre, un voyage, un imprévu, venaient nous entraîner dans une autre direction ? Que faire de "tous ces événements improbables aux conséquences infinies", dont on ignore heureusement l’enjeu. Ce pourrait être un thriller, un roman d’anticipation, c’est un roman fort, jubilatoire et plein d’humour, s’amusant des situations rocambolesques qui se tissent au fil des pages. N’oublions pas que l’auteur est aussi mathématicien, qui sait reconnaître encore que, dit-il, "Je ne connais pas de problème qui résiste à l’absence de solution".

"Histoire du fils", de Marie-Hélène Lafon, prix Renaudot 2020

Je ne résiste pas à l’envie de vous parler du prix Renaudot attribué à Marie-Hélène Lafon pour son livre "Histoire du fils", paru chez Buchet-Chastel. Un auteur magnifique qui, au fil de ses romans, nous entraîne dans les terres du Cantal. Dans ce livre primé lui aussi lundi, elle raconte la destinée d’une famille sur tout le XXe siècle, les origines paysannes, la montée à Paris, et un lourd secret, parce que fils André, ignore tout de son père. Une construction magistrale pour raconter avec finesse les destins croisés de personnages attachants : "On avait gardé le secret, on avait gardé Dadou. Finalement, la vie, parfois, faisait bien les choses".

L’Anomalie, d’Hervé le Tellier est publié chez Gallimard et Histoire du fils, de Marie-Hélène Lafon, chez Buchet-Chastel.