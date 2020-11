Le rapport annuel du Secours Catholique - Veille téléphonique CCAS Angoulême

Première partie :



Nous prenons le temps de comprendre les enjeux et le sens du rapport statistique annuel du Secours Catholique qui paraît aujourd’hui. Il doit permettre de cerner la dégradation du niveau de vie des plus pauvres en France. Qu’en est-il précisément localement en Charente et Charente-Maritime. Thérèse Lecroart, la présidente de la délégation du Secours Catholique des Charentes est notre invitée.





Deuxième partie :



Des appels pour maintenir le lien avec des seniors et des personnes isolées…

A Angoulême, comme dans d’autres communes, ce deuxième confinement a réactivé une veille téléphonique. 15 élus sont mobilisés pour joindre, de façon plus ou moins régulière, des femmes et des hommes âgés ou isolés… identifiés et inscrits sur une liste... Cette cellule est coordonnée par le Centre communal d’action sociale de la ville

Anne-Laure Willaumez, adjointe à la ville d’Angoulême et vice-présidente du CCAS d’Angoulême, nous éclaire sur ce lien.