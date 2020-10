Le retour des "Familius", avec Nicolas Doucet

Auteur à succès des Familius, qui raconte en dessin la vie mouvementée d'une famille de 4 enfants et de leurs parents, Nicolas Doucet est né en 1973, troisième d'une famille de six enfants. Attiré très jeune par le dessin, il y voit une manière de comprendre le monde.

Aujourd'hui père de 5 enfants de 9 à 20 ans, il retrace dans ses planches les hauts et les bas d'une famille nombreuse. La série a demarré en 2007, dans le magazine Famille Chrétienne. "C'est la seule démarche commerciale de ma vie. Il y avait toujours une petite BD à la fin mais je les avais toutes lues. Je me disais qu'il manquait une petite BD qui fasse miroir avec le contenu du journal. Je leur ai proposé 3 planches d'abord. Quelques mois après, ils m'ont dit que c'était bon".

Une planche et un gag par semaine

Dans cette famille, il y a une ado, Toinette, avec ses caprices et ses opinions vestimentaires bien arrêtées, Oscar, jeune garçon jamais en panne de stratégie pour faire signer des bulletins de notes catastrophiques, Bertille, en âge de rentrer au CP et Symphorien, le bébé. Le dessinateur trouve son inspiration dans sa propre famille, mais pas seulement...

"J'ai un petit carnet dans lequel je note mes idées, je le laisse mijoter quelques semaines, mois, années. C'est ensuite la façon de raconter qui est importante. Je fais ensuite valider la storyboard par la rédaction de Famille Chrétienne et je n'ai plus qu'à faire le crayon plus abouti, l'encrage, la couleur et envoyer la planche terminée. Cela demande deux jours, deux jours et demi de travail", raconte-t-il.

Un style au service de l'histoire

On suit les tracas et les joies du quotidien de cette famille, avec des exemples bien concrets. "Tout le monde croit que je me suis introduit chez lui. Le gag, c'est du miroir. C'est notre vie mais avec un peu de recul".

La fameuse "charge mentale" des mères est bien présente.