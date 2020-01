Le réveil de Coquelicot

Carine Stage, auteure namuroise, graduée en tourisme et amoureuse des voyages, de la vie ailleurs et autrement. Passionnée par sa ville, Namur, et sa citadelle... et toutes les citadelles ! Elle écrit depuis toute jeune, pour des magazines d'informations touristiques essentiellement.

Après ses tribulations voyageuses dans ses 2 premiers livres « Eloge du voyage » et « Un promontoire pour envol », elle nous emmène dans une romance, un récit qui se déroule au cœur de sa ville, de sa Citadelle… mais pas seulement…