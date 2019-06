Le rideau de Bruxelles : bienvue à la maison !

Pour la première fois depuis plus de 75 ans, après plusieurs années d'errance, Le Rideau de Bruxelles dispose d'une maison adaptée à son projet artistique spécifique axé sur la création, le soutien et l'accompagnement des nouvelles écritures.

Nous sommes donc "bienvenus à la maison", pour l'ouverture début septembre et pour une saison pleine de promesses. Le directeur du Théâtre, Michael Delaunoy, va nous y inviter.

Entre La Maison bleue de Maxime Le Forestier et La maison près de la fontaine de Nino Ferrer, Michael Delaunoy nous a présenté la nouvelle maison du Rideau de Bruxelles à Ixelles et nous a détaillé la saison 2019 - 2020 de son théâtre. Ouverture le premier week-end de septembre !