Toujours mouvants et en quête de nouveaux sujets, Antoine et Vincent ont aujourd’hui marché sur la dune. Ils abordent pour vous, en deux temps et deux chroniques, les facettes, entre pâté et grain, de la plage au désert, de cette matière qui assurément nous échappe : le sable. Entre cinéma d’auteur (le sable chez Rohmer) et littérature de science-fiction (« Dune » de Frank Herbert), découvrez une émission où les mauvais calembours sont comme le sable dans un sablier : un passage obligé.