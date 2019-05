"Le scandale des EHPAD" - Hella Kherief

Le métier d'aide-soignante, Hella Kherief l'a choisi.

Petite, elle accompagnait sa mère dans la maison de retraite où celle-ci travaillait.

Adulte, elle choisi de devenir aide-soignante pour retrouver l'ambiance si chaleureuse de son enfance. Quelques années plus tard, après avoir pris la parole à la télévision au sujet de la maltraitance institutionnelle dans les EHPAD, Hella Kherief se voit refuser un CDI dans un hôpital marseillais. Trouver un poste devient de plus en plus difficile pour l'aide-soignante à la langue trop pendue.

Aujourd'hui Hella Kherief dénonce, jour après jour, les conditions de vies des résidents en EHPAD, les conditions de travail des aide-soignantes et le manque d'empathie au sein des structures.

"Le scandale des EHPAD" est un livre plein d'humanité et de douceur à l'image de son auteur. Hella Kherief a le soucis du bien-être des personnes âgées, elle honore ceux que l'âge et la dépendance ont mis de côté dans un monde où le profit passe avant la dignité.

Le scandale des EHPAD, Une aide soignante dénonce le traitement indigne des personnes âgées, Hella Kherief, en collaboration avec France Carp, Paris, éd. Hugo&cie, 2019.