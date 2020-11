On parle de Spirou aujourd'hui avec Emile Bravo et sa série parue chez Dupuis intitulé "Le Spirou d'Emile Bravo". On y parle du plus célèbre des grooms, entrainé, à la fin des années années 30, dans une Europe au seuil de la guerre avant d'y plonger bien malgré lui. Une interview d'Emile Bravo réalisée à Angoulême en janvier 2020, par Alice, étudiante de l'IUT de Chalon-sur-Saône en compagnie de Michel Bonnet.