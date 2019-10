Le temps de lire 8 octobre

Le temps de lire vous fait glisser dans les pages des romans de cette rentrée littéraire Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean Christophe Rufin aux éditions Gallimard les mystères de l'amour et les besoins de liberté. Rose Désert de Violaine Huisman chez Gallimard une traversée du désert mauritanien pour se découvrir l'emprise et la perte. Et le dernier roman de Marie-Claude Gay aux éditions de Borée La Belle Cénevole Les Cévennes c'est leur désert à eux, celui de l'espoir, celui de Moïse à la recherche de la Terre Promise.