Le temps de lire "Chemin de la Roncerai"de Didier Cornai

Le temps de lire c'est une chronique du "Chemin de la Roncerai"de Didier Cornaille un roman sur la société rurale en ces temps d'après guerre. "Le choix des apparences" de Martine Delomme Une nouvelle vie pour Camille pour affronter les fantômes qui la hantent. Et "Inkarmations" de Pierre Bordage un combat qui semble sans fin entre less Karmacharies et les Rachkas.