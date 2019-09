Le temps de lire du 24 septembre

A vous de découvrir dans Le temps de Lire : le Dictionnaire amoureux du patrimoine de Pierre et Olivier de Lagarde pour des découvertes architecturales, historiques, littéraires de notre patrimoine - le roman de Gregory Sherl Et si on savait déjà ce que l'amour nous réserve une plongée dans l'affect et le personnel -Le Rêve de Toinet de Mireille Pluchard un parfum authentique de traditions - Dans les yeux d'Ana de Christian Laborie ds années de souffrances et d'espoir dans une vie d'errance - Le temps de méditer du Docteur Christophe André des exercices pour développer la pleine conscience et retrouver l'équilibre émotionnel.