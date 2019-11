Le temps et l'infini, avec Irène Jacob et Philippe Forest

Le jeudi à 21h, le vendredi à 17h et le samedi à 12h

C'est le nouveau grand magazine littéraire de RCF, pour parler littérature avec ceux qui la font, présenter leur livre et découvrir leur personnalité. En recevant chaque semaine des auteurs qui font l'actualité littéraire, Christophe Henning vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui, avec la conviction que les histoires et la lecture constituent une forme de résistance à l'impulsivité, au superficiel et à l'individualisme.