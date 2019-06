Le Trésor convoité de l'Ordre du Temple de Marc Fouquet

Au temps des cathédrales, des galères reviennent des croisades. A bord de l'une, Robert Jourdain de l'Ermitage, conseiller du roi Louis 1X, futur St Louis. Il se voit confier un document secret et c'est le devenir de ce document qui est le fil conducteur de ce roman à la fois de fiction et historique .Nous sommes en 1247 et une enquête policière commence !!!