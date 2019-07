Le trophée Jules Verne au musée de la Marine (3/5)

Le musée nationale de la Marine, à Brest, s’intéresse pour la première fois à la voile de course avec sa nouvelle exposition temporaire « Trophée Jules Verne : l’extraordinaire record », visible jusqu'au 3 janvier 2021. Nous vous en parlons pendant toute la semaine. Et nous allons maintenant revenir aux origines du trophée avec son co-créateur, le navigateur et artiste, Titouan Lamazou.