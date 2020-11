Le Verger de l'altérité - Cognac Blues passions

Première partie :



L'association Le Verger de l’altérité, basée à Saint-Fraigne au nord d'Aigre, a été créée au début de l'année 2020. Son envie est avant tout de mener des actions en faveur des personnes autistes dans une dimension de vivre-ensemble… Cette association verra d’ici quelques mois se concrétiser un projet de jardin sensoriel et pédagogique pour les personnes autistes…

Christelle Durand Larrieux, la présidente du Verger de l’altérité, est notre invitée.







Deuxième partie :



Continuer à avancer, à construire et à maintenir le lien et l’envie autour du festival Cognac Blues Passions…

L’édition 2020 de l’événement prévue en juillet dernier a été annulée face au contexte sanitaire. L’annonce avait été faite en avril… et depuis l’équipe de La Belle Factory qui organise Cognac Blues Passions avance sur l’édition 2021.

Michel Rolland, cogérant de La Belle Factory et directeur-programmateur de Cognac Blues Passions, nous éclaire sur le travail de l'équipe et l'édition à venir.