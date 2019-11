Camille a 16 ans, il est temps pour lui de quitter sa Creuse natale pour rejoindre tous ces hommes qui, comme chaque année à la fin de l'hiver, vont quitter femme et enfants pendant 9 mois et offrir leur savoir-faire de maçons dans les grandes villes, on disait alors qu'ils partaient "limousiner".

"Le Voyageur des Bois d'en Haut", c'est le titre du roman de Jean-Guy Soumy, publié aux éditions Presses de la cité dans la collection Terres de France.

Un livre qui rend hommage aux maçons de la Creuse qui ont construit de nombreux bâtiments à Lyon et notamment les beaux immeubles haussmanniens que l'on admire encore aujourd'hui.

Le jeune héros, Camille, veut tout apprendre du métier qui était celui de son père. Le courage ne lui manque pas mais il est animé par une autre quête. Il lui faut remonter sur les traces de son père, déclaré mort après la grande crue du Rhône en 1856 et dont le corps n'avait jamais été retrouvé.

Chaperonné par son oncle, Camille va travailler dur, souvent plus de onze heures par jour. Il grimpe aux échelles, un panier d'osier rempli de mâchefer sur les épaules. Mais sa souffrance sera plus forte encore quand il va devoir affronter une vérité à laquelle il ne s'était pas préparé.

L'ouvrier aux mains d'or disparu quatre ans plus tôt, son père, ne serait pas mort. Il aurait fui, au bras d'une belle italienne. C'est ainsi que Camille nous convie sur les traces d'un absent, dans un voyage initiatique, de chantier en chantier jusqu'au comté de Nice, à la frontière italienne.

Le Voyageur des Bois d'en Haut est un beau roman qui va révéler un Camille adulte, prompt au pardon dans cette quête identitaire et nous instruire sur un pan méconnu de l'histoire de France, l'histoire des maçons migrants de la Creuse qui ont participé à la reconstruction "haussmanienne" de Lyon à la fin du XIXème siècle.