lecture en temps de confinement

Lectures en temps de confinement

Les étincelles, Julien Sandrel, éd. Calmann-Lévy

Pour un instant d'éternité, Gilles Legardinier, éd. Flammarion

Rebâtir ou laisser tomber ? L'Eglise au coeur, Mgr Bruno Valentin, éd. de l'Emmanuel

Tendresse, amour et volupté. Un mois pour renouveler son intimité conjugale, Marie-Aude Binet, éd. Quasar

Jean-Paul II, au-delà des murs, Claire Astolfi, éd. Salvator



Et en musique :

Minor Swing, par Antoine Santamaria du collectif Entre Amis

Les feux d'artifices, Calogéro, version confinée par la Troupe (groupe vocal de Troyes)

Ouvrez tous ces verrous fermés, Laurent Grzybowski, en version confinée avec ses musiciens et un choeur d'enfants et ados français et libanais